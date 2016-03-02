台湾股市：收创近四个月高位，随国际股市走多

路透台北3月2日 - 台湾股市周三第四日收高，并创近四个月高位。分析师指出，国际股市反映美国良好经济数据普遍上扬，台股今日也跳空开高，成交量温和上扬。

台湾加权股价指数 收升0.69%至8,544.05点，收盘前高为去年11月9日的8,642.48点；今日成交初值 为1,009.4亿台币，上交易日修正后为930.76亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘在上攻8,500点过程中，虽有遭遇卖压，但量能仅较上日增加约80亿台币，整体架构仍健康，未见失控。

〞建议在10日线尚未失守前，继续偏多操作。〞他说。

钟国忠指出，就技术面而言，指数已经进入超买区，预料未来大盘可能会在高档震荡整理，因此建议买进落后补涨股。下周末前将公布2月营收，由于期间遭逢台南地震，愈晚公布的企业数字将愈不好看，投资人应留意。

亚洲股市周三反弹至两个月高位，隔夜油价上涨以及从澳洲到美国的一系列良好经济数据，缓解了全球经济放缓担忧。