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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 14:23 BJT

澳洲股市：大幅收高2%，受利好GDP及美国经济数据提振

路透悉尼3月2日 - 澳洲股市周三收涨2%，因经济数据令投资者受到鼓舞；数据显示澳洲第四季国内生产总值(GDP)超过预期，实现近两年来最大增幅。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高98.948点至5,021.200点，周二涨幅0.85%。

分析师称，市场从澳洲好于预期的GDP数据获得提振。隔夜出炉的美国经济数据已经令市场人气比较乐观，澳洲数据又起到推动作用。

澳洲第四季经济意外实现0.6%的较快增幅，因消费者和政府支出抵消了全球矿业滑坡带来的沉重拖累。 (完)

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