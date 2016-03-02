澳洲股市：大幅收高2%，受利好GDP及美国经济数据提振

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透悉尼3月2日 - 澳洲股市周三收涨2%，因经济数据令投资者受到鼓舞；数据显示澳洲第四季国内生产总值(GDP)超过预期，实现近两年来最大增幅。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高98.948点至5,021.200点，周二涨幅0.85%。
分析师称，市场从澳洲好于预期的GDP数据获得提振。隔夜出炉的美国经济数据已经令市场人气比较乐观，澳洲数据又起到推动作用。
澳洲第四季经济意外实现0.6%的较快增幅，因消费者和政府支出抵消了全球矿业滑坡带来的沉重拖累。 (完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选