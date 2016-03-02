台湾债市：10年公债殖利率随美债收高，惟105/4空单回补令升幅收敛

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 指标10年公债殖利率随美债收高
* 105/4空单回补令终场升幅收敛
* 明日105/4发行前殖利率看0.83-0.87%
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周三微收高。交易员表示，美国10年公债殖利率大幅收扬，带动早盘台债气氛偏空，惟明天为105/4空单最后回补，逢高仍见空单回补迹象，且存续期四至六年冷券殖利率弹高也见买盘承接，令终场105/4殖利率弹幅收敛。
他们指出，由于105/4将在5、6月间分别再增额发行一档，筹码面较显充沛，持续为盘面交投重点；该券标债后筹码较为混乱，仍需要时间沉淀，短线料呈现震荡整理走势。
〞FED(美联储)要开会了，最近要看一下美债。〞一大型票券资深交易员说。
此外，他们认为，105/4由证券商标走近半部位，在10年券标售中较为罕见，不排除这期券的筹码不够稳定，料会是未来盘势较震荡的主因。
105/4公债银行业得标比重46.4%、证券业45.6%、票券业5.67%、保险业2.33%。得标利率为0.83%，低于市场预估的0.85-0.88%区间。
交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.83-0.87%。
台湾股市周三第四日收升，并创近四个月高位。分析师指出，国际股市反映美国良好经济数据普遍上扬，台股今日也跳空开高，成交量温和上扬。
美国公债收益率周二升至近两周高位，因数据显示2月美国制造业活动反弹，显示出经济强韧的迹象，这削弱了投资者对避险公债的需求。指标10年期公债 价格跌26/32，收益率报1.828%，高于周一尾盘的1.74%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.00 0.5550% 0.5550-0.5650% 1.5 10 105/4 +0.30 0.8420% 0.8420-0.8650% 153.0
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8420%
5 104/13 0.5550%
3 104/1 没有成交
2 104/10 0.3900% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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