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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 14:39 BJT

新兴汇市：亚币普涨，因美国制造业复苏迹象提振风险资产

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 114.08 114.01 -0.06 +5.45 120.30

坡元 1.4005 1.4005 +0.00 +1.21 1.4175

台币 33.115 33.436 +0.97 -0.15 33.066

韩元 1225.21 1236.70 +0.94 -4.10 1174.95

泰铢 35.58 35.63 +0.14 +1.24 36.02

菲律宾披索 47.23 47.35 +0.25 -0.70 46.90

印尼卢比 13265.00 13345.00 +0.60 +3.92 13785.00

印度卢比 67.68 67.86 +0.27 -2.25 66.15

马币 4.1510 4.1720 +0.51 +3.35 4.2900

人民币 6.5517 6.5536 +0.03 -0.91 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/高琦/陈宗琦；审校 艾茂林/王兴亚/于春红/王丽鑫)

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