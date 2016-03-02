新兴汇市：亚币普涨，因美国制造业复苏迹象提振风险资产

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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泰铢 35.58 35.63 +0.14 +1.24 36.02
菲律宾披索 47.23 47.35 +0.25 -0.70 46.90
印尼卢比 13265.00 13345.00 +0.60 +3.92 13785.00
印度卢比 67.68 67.86 +0.27 -2.25 66.15
马币 4.1510 4.1720 +0.51 +3.35 4.2900
人民币 6.5517 6.5536 +0.03 -0.91 6.4921
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全部现汇报价 (编译 李春喜/高琦/陈宗琦；审校 艾茂林/王兴亚/于春红/王丽鑫)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选