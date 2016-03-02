《汇市简讯》欧洲盘初：风险资产扩大涨势

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 美元/日圆升0.1%，澳元/美元升0.93%，新西兰元/美元升0.11%，美国10年期公债收益率1.83%
* 美元/人民币跌0.03%，美元/韩元跌0.74%，美元/印度卢比跌0.32%，美元/马币跌0.34%
* 日股日经指数收涨4.11%，中国沪综指升4.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.6%，美国原油跌0.64%，现货金跌0.44%
* 《焦点》穆迪将中国政府债务评级展望降至负面，因改革及财政风险
* 澳洲经济：第四季GDP数据超预期，较上年同期增幅达3%
(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选