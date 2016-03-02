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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险资产扩大涨势

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* 美元/日圆升0.1%，澳元/美元升0.93%，新西兰元/美元升0.11%，美国10年期公债收益率1.83%

* 美元/人民币跌0.03%，美元/韩元跌0.74%，美元/印度卢比跌0.32%，美元/马币跌0.34%

* 日股日经指数收涨4.11%，中国沪综指升4.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.6%，美国原油跌0.64%，现货金跌0.44%

* 《焦点》穆迪将中国政府债务评级展望降至负面，因改革及财政风险

* 澳洲经济：第四季GDP数据超预期，较上年同期增幅达3%

(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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