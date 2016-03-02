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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 15:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升势在欧洲/伦敦盘初增添动力

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* 美元/日圆升破亚洲盘初高点114.14及纽约尾盘高点114.18，直达114.25日圆

* 在东京收盘之后，从114.20附近开始挂出的卖单可能已消除

* 更多卖单向上分布，在115.00之前数量庞大，今日有5亿美元的选择权到期，将抑制美元/日圆走势

* 114区域有一些近期高点--2月18日高点114.33，2月17日高点114.50，2月16日高点114.87，2月15日高点114.73

* 日本生命保险将提高美元信贷产品投资的消息，协助美元走势

* 市场气氛普遍倾向追逐风险及美债收益率上扬，亦提供助力(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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