《汇市简讯》美元/日圆升势在欧洲/伦敦盘初增添动力

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 美元/日圆升破亚洲盘初高点114.14及纽约尾盘高点114.18，直达114.25日圆
* 在东京收盘之后，从114.20附近开始挂出的卖单可能已消除
* 更多卖单向上分布，在115.00之前数量庞大，今日有5亿美元的选择权到期，将抑制美元/日圆走势
* 114区域有一些近期高点--2月18日高点114.33，2月17日高点114.50，2月16日高点114.87，2月15日高点114.73
* 日本生命保险将提高美元信贷产品投资的消息，协助美元走势
* 市场气氛普遍倾向追逐风险及美债收益率上扬，亦提供助力(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选