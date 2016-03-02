日本债市：公债小幅下滑，受日股大涨打击

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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指标10年期日债收益率 增长0.5个基点至负0.040%，脱离日低负0.045%。日本上日标售10年期公债，为实施负利率以来首次。
30年期日债收益率 持平报0.785%，低于日高0.815%，但距离上日所及纪录低位0.765%仍不远。
3月10年期公债期货 跌0.13点，收报152.02.
尽管日本政府债务负担已然非常沉重，但日本正在为政府支出增加做准备。
评级机构标准普尔周三表示，日本政府不太可能做到推出刺激方案支持经济的同时不引发对支出规模的疑虑。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.220% +1.0 -0.230%
五年期公债 -0.205% +2.0 -0.225%
10年期公债 -0.040% +0.5 -0.045%
20年期公债 0.480% -0.5 0.485%
30年期公债 0.785% +0.0 0.785%
10年期公债期货 <0#JGB:> 152.02 -0.13 152.15
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 蔡美珍/李爽 审校 王丽鑫/艾茂林)
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