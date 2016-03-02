台湾金融：台新金告财政部并求偿，彰银称其持有特别股存续期已结束

路透台北3月2日 - 台湾第九大银行--彰化银行 董事长张明道周三称，彰银于2005年为引进策略性投资人所发行的特别股，存续期间已经结束，且已强制转换为普通股，台新金控 所持有的是彰银普通股，股东权益与普通股东一样。

他说，彰银当年因逾放比稍高，为引进策略性投资人，该行经董事会及股东会通过，订定〞特别股发行要点〞；并于2005年7月由台新金以365亿台币投资彰银22.5%特别股股权，并取得彰银的主导经营权。

不过，台新金在取得彰银主导经营权后曾两度推动合并但都失败；2014年彰银召开股东会进行董事会改选，彰银大股东--公股(台湾财政部)以压倒性胜利取回该行主导经营权。台新金因而丧失主导经营权；因而向台湾台北地方法院提出告诉，向财政部求偿165亿台币损失。

而台北地院审理原预计于1月27日宣判，惟合议庭以有关争议尚未厘清，且两度裁定再开庭，并将于3月23日再开辩庭。

〞Game is over，彰银当年发行的特别股早就届期，台新金现在持有的是普通股，股东权益跟普通股东一样。〞张明道说。

他解释，当年彰银发行的特别股存续仅三年，到期即强制转换成普通股，台新金目前只是彰银的普通股东，股东权益与一般普通股东一样。再者，财政部也没有承诺台新金拥有彰银的永久经营权。

他并称，依公司法规定，公司的一届董事会任期是三年，外在环境会改变、公司的股东结构也会改变。

据台湾金管会公布资料显示，到去年底止，彰银资产总额达1兆9,520兆台币。台新银行则为第15大银行，资产总额1兆5,217亿台币。

张明道说，公股在拿回彰银主导经营权后，去年不仅营收创下历史新高，且放款总额大增898亿台币，至去年底止放款余额达1兆3,352亿台币；与两家性质相近的第一银行及华南银行放款差距逐步拉近。

望展今年，他表示，今年台湾景气应该比去年好一点，预估第二季末景气将落底，彰银未来业务重心将放在中小企业，并将加强海外布局。在海外布局部分，今年将以美国为主，主因是美国景气持续苏复，该行除放款外亦将增持美债部位。(完)