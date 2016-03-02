金属期市：伦铜涨至逾三个月高点，乐观数据激励冒险意愿

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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中国春节假期以来，尽管在全球经济改善预期提振下，金属价格有所上涨，但金属市场基本面仍然非常疲弱，英国商品研究所(CRU)驻北京分析师李春兰称。
“中国的铜库存规模非常高，但是价格却实现反弹，主要因围绕宏观经济尤其是中国楼市的人气看涨，”她表示，“所以我们仍在观察春节过后需求能否上升以带动价格(上涨)。”
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.6%至每吨4,793美元，为11月16日以来最高，在上日上涨0.5%的基础上进一步上涨。
上海期货交易所主力期铜合约 上涨2.7%，至每吨36,820元人民币，并推动期镍 上涨2.6%，期锌 涨1.7%。
其他金属方面，据渣打一份报告称，自1月中旬以来累计上涨近20%的LME期锌近期料将整固。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/王丽鑫)
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