金属期市：伦铜涨至逾三个月高点，乐观数据激励冒险意愿

中国春节假期以来，尽管在全球经济改善预期提振下，金属价格有所上涨，但金属市场基本面仍然非常疲弱，英国商品研究所(CRU)驻北京分析师李春兰称。

“中国的铜库存规模非常高，但是价格却实现反弹，主要因围绕宏观经济尤其是中国楼市的人气看涨，”她表示，“所以我们仍在观察春节过后需求能否上升以带动价格(上涨)。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.6%至每吨4,793美元，为11月16日以来最高，在上日上涨0.5%的基础上进一步上涨。

上海期货交易所主力期铜合约 上涨2.7%，至每吨36,820元人民币，并推动期镍 上涨2.6%，期锌 涨1.7%。

其他金属方面，据渣打一份报告称，自1月中旬以来累计上涨近20%的LME期锌近期料将整固。(完)

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