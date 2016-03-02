全球金市：金价连跌第二日，受强劲美国数据与股市上涨打压

INTL FCStone分析师Edward Meir表示，如果全球股市再现一轮强劲买兴，投资者可能会继续出售黄金。

“这些都表明，金价仍然与美股表现高度关联，我们猜测未来一段时间仍会是这种情况，”他说。

美国标普500指数 周二跳涨至八周高位。

投资者将关注后续美国数据，以研判其对股市及美联储货币政策的影响，其中最重要的当属周五出炉的美国非农就业报告。

今年迄今金价仍涨16%，因股市动荡及对全球经济的疑虑导致市场臆测，美联储今年不会进一步加息。

尽管金价在1,250-1,260美元水准仍面临强劲阻力，但汇丰分析师James Steel认为，“金市已经在1,200点上方建立了稳健支撑，”有充分的风险意愿和不确定性支撑金价。

“我们将金价交易区间上端从此前的1,275美元上调至1,300美元，认为金价基本上仍保持涨势，”Steel在报告中称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓增加1.15%至786.20吨，为2014年9月以来最高水准。(完)

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