人民币衍生品：美元掉期曲线略升，长端掉期走向仍取决于大行供求

路透上海3月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三小升，但整体继续承压，虽见一年期掉期 暂时脱离周一创下的20个月新低，但大行卖压难消，长端掉期仍低于利率平价合理水平。而短端掉期在中国央行降准后变化仍有限。

他们并表示，境内美元流动性整体持稳，而本币流动性亦较为宽松，决定掉期曲线变动方向主要集中在供求；年初大行持续通过掉期市场获取美元用于即期市场干预。若即期汇率趋于稳定，央行维稳汇市压力下降，长端掉期可能逐渐向利率平价回归。

“从利率平价看，已经比较低了，但还是要看大行在这个方向的卖出是不是会继续，力度会不会减弱。”一股份行交易主管称。

北京时间15:50，美元/人民币一周期掉期 报22个点子，一个月期 报101个点子，一年期 报730点子，较上周三分别上升7.32%、8.60%和6.57%。而年初至今一年期掉期升水已经回落近四成。

中国央行周一宣布，自3月1日(周二)起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

继中国央行降准后，今日公开市场连续第二天停做，但银行间货币市场周三资金面继续宽松，大行及非银机构融出积极，相比而言需求略显偏弱；交易员称，本周逆回购到期集中在明后两天，仍需关注央行公开市场操作，但预计流动性大幅收紧的可能性不大。