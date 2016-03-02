台湾数据：1月景气对策信号连八个月为代表低迷的蓝灯--国发会

路透台北3月2日 - 台湾国家发展委员会周三称，1月景气对策信号连续第八个月呈现代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数同上月为14分。

展望今年，国发会表示，全球经济慢速拖行，今年经济成长率恐仅与去年相当，且中国大陆等新兴国家成长幅度低于去年，难免影响出口复苏的时程与力道。

民间投资方面，国发会表示，半导体及相关业者高阶产能投资可望续增，加以航空业者扩大购机等因素，投资动能应可维系；民间消费受景气复苏缓慢影响，民众购买意愿及消费信心略为减弱，后续应密切观察。

整体而言，虽然景气复苏缓慢，但仍可望渐入佳境，短期政府将从扩大公共支出、活络内需着手，长期将打造产业与出口新模式，以促进经济稳健成长。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 张喜良)