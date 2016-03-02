香港房地产：2月住宅成交仅1,807宗按月跌11.6%，再创纪录新低

路透香港3月2日 - 香港土地注册处周三发表数字显示，2月送交注册的住宅楼宇买卖合约共1,807份，按月下跌11.6%，按年更大挫七成，再创有纪录以来的历史新低；至于成交金额则创逾七年低位，为2008年金融海啸后低点。

2月住宅楼宇买卖合约总值118亿港元，按月及按年分别减少25.5%及71.2%；数值创2008年11月90.07亿港元后逾七年低位。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，2月由于农历新年长假期关系，工作日数减少，加上发展商减慢推盘，一手登记以货尾单位（即剩余单位）为主。加上楼价下跌，市民持观望态度，二手成交同样淡静，以致2月成交宗数打破1月的历史低位，并连续两个月创下1996年有纪录以来的历史新低。

至于连同其他类型楼宇的整体买卖合约于2月亦同告减少，至2,583份，按月及按年分别下跌17.3%及68%，相关买卖合约总值165亿港元，按月及按年分别减20.4%及65.4%。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌。政府数据显示，至1月底整体私人住宅楼价比对去年9月的历史高位已回落9%。 （完）

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