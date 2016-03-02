香港经济：本地情况良好且财政稳健，有信心维持好的评级--官员

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透香港3月2日 - 就穆迪将中国政府债务评级展望下调至“负面”对香港潜在影响，香港财经事务及库务局局长陈家强周三称，由于本地经济情况良好且财政稳健，政府有信心维持好的评级。
他向传媒表示，现时金融市场反映了很多不同的经济关注点和一些情绪行为，中国的经济进展是市场关注之一。香港金融市场面对的挑战，除了市场波动外，无可避免会影响例如上市集资方面的业务。虽然如此，香港的金融制度和财政方面都稳健，政府希望当全球经济情况稳定下来后，经济增长可以有所提高。
“香港的评级是相当高的，当然很多人会把香港经济与外围经济挂鈎，但香港本身的经济情况良好，尤其是我们的财政十分稳健，我很有信心可以维持好的评级。”他说。
他并指出，香港有稳健的风险管理政策，而香港在银行体系风险管理、财政盈余及财政储备均获得市场认同。就香港的评级而言，他认为市场和评级机构会考虑香港本身的稳健性。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。
香港政府此前在新一份财政预算案中，预测2016年本地生产总值（GDP）增长1-2%，并预计在2017年3月底财政储备为8,700亿港元，相当于本地生产总值35.2%或21个月的政府开支；惟同时预测综合帐目会在2018/19年度和2019/20年度出现赤字。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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