《中国新债预测》国开行一年债料低于估值，短端需求旺盛20年定位或略高

* 招标品种：国开行一年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：一年：60亿元，可追加15亿；20年：20亿元

* 招标时间: 3月3日14:30-15:30，一年追加为16:00-16:15

* 受访人数: 8位(银行、保险)

* 预测区间：2.30%-2.45%；3.84%-4.05%

* 预测均值: 2.37%；3.97%

路透北京3月2日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年及20年期固息债。路透调查显示，资金宽松和降久期压力下，预计短端需求好于长端，一年新发债定位料低于估值水平，而20年期增发债或略高于估值。

上海一银行交易员说，流动性宽松利好短端品种，而且还存在投标压力和降久期需求两方面的原因，“承销商要拿金债的额外奖励，每个季度都要一定的投标量，如果长债需求不好，只能补短的，这样损失最小。”

继中国央行降准后，今日公开市场连续第二天停做，但银行间货币市场周三资金面继续宽松，大行及非银机构融出积极，相比而言需求略显偏弱。

北京一银行交易员亦称，20年期定位可能接近估值，考虑到返费的话应该会比估值略高，但极限估计也就大约4.0%。

“一年算短久期，可能会有冲量的影响，如果会的话可能收益率还会低一些。”她说。

财政部上午招标续发两期固息国债，一年和10年期加权中标收益率分别为2.1518%和2.8196%，低于此前的市场预测均值。此前市场对预测均值分别为2.19%和2.85；两期债边际中标收益率分别为2.2127%和2.8585%，对应投标倍数1.79倍和2.65倍。

中国央行周一宣布，自3月1日(周二)起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年及20年期最新收益率为2.4210%和3.9433%。

明日招标的两期债中，一年期为国开行今年第九期新发债；20年期品种为该行今年第五期 的增发债，票面利率为3.80%。其中一年规模不超过60亿元，20年期不超过20亿元。

其中首场招标结束后，一年期品种可向工行 、农行 和中行 三家承办银行追加发行各不超过5亿元当期债券。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。

具体发行条款如下：

2016年第九期新发债及第五期增发债

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发行上限 1年：60亿元；20年：20亿元

追加发行上限 1年：15亿元

期限/计息方式 1/20年固息

招标时间 1/20年：3月3日14:30-15:30；一年追加为16:00-16:15

招标方式 首场采用单一利率或价格(荷兰式)；追加采用数量招标方式

缴款日 1年：3/9；20年：3/7

起息日 1年：3/9；20年：1/25

分销期 1年：3/4-3/9，柜台分销期3/4-3/8；20年：3/4-3/7

上市日 1年：3/11；20年：3/9

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；20年0.20%