国际油市：韩国计划今年增加进口伊朗石油，尤其是凝析油

路透首尔3月2日 - 韩国计划今年增加进口伊朗石油，尤其是凝析油，以满足不断增加的需求；1月国际社会解除了对伊朗的制裁。

韩国是全球第五大原油进口国，也是凝析油进口大国。伊朗恢复出口将帮助缓解凝析油供应紧张的状况，目前该市场由石油输出国组织(OPEC)成员国卡塔尔主导。

“我们将增加从伊朗进口石油和液化天然气，尤其是凝析油，”韩国产业通商资源部周二称。

周一有报导援引伊朗石油部长尚甘尼的话称，伊朗目前每天向韩国出口10万桶石油，希望到今年底时将这一数字增加一倍。韩国是伊朗的主要原油购买国之一。

1月17日伊朗摆脱了数年来的经济孤立，因国际社会解除了对其核计划的制裁。

这带动1月韩国从伊朗石油进口量增加两倍，但货运量仍远低于制裁前的水平。(完)