路透伦敦3月2日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继续守在1.0900区域下方，只要还在该区域下方，则测试2000年低点0.8230延伸出来的趋势线支撑位1.0620的可能性就仍然存在。只有回升并上穿200日移动均线切入位1.1050，才能企稳上扬。

美元/日圆：目前在支撑位110.00和阻力位114.90之间区间波动，需向上或向下突破才能获得接下来走势的线索。在阻力位于114.80的情形下，需技术性突破116.00才能称短期底部确立。处于115.00下方则可能在中长期内跌向106.00水平。

欧元/英镑：自略低于200周移动均线切入位0.7945大幅拉回后，支撑位见于0.7740，若跌穿该水平则可能进一步跌向0.7520。

英镑/美元：是否可能正目睹筑底迹象呢？目前持于1.3800上方，跌向2009年低位1.3500的风险仍然存在。但如果回升至1.4000上方，则可能上探1.4090。汇价需升穿1.4090才能趋稳。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0859 1.0864 -0.05 -0.01 1.0860

美元/日圆 114.36 113.98 +0.33 -4.94 120.30

欧元/日圆 124.20 123.85 +0.28 -4.81 130.47

美元/瑞郎 0.9990 0.9969 +0.21 -0.28 1.0018

英镑/美元 1.3956 1.3946 +0.07 -5.31 1.4738

美元/加元 1.3451 1.3406 +0.34 -2.80 1.3839

美元/离岸人民币 6.5533 6.5488 +0.07 -0.22 6.5680

澳元/美元 0.7221 0.7174 +0.66 -0.74 0.7275

新西兰元/美元 0.6610 0.6627 -0.26 -3.15 0.6825

欧元/瑞郎 1.0850 1.0837 +0.12 -0.33 1.0886

欧元/英镑 0.7780 0.7788 -0.10 +5.61 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3567 9.3706 -0.15 +2.03 9.1705

美元/挪威克朗 8.6714 8.6469 +0.28 -1.91 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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