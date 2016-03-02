欧元债市：全球市场风险意愿回暖，推动欧元区公债收益率走高

这亦带动欧洲公债收益率全线上涨。

但分析师警告称，在下周欧洲央行召开会议前，不要对这一走势解读过度；市场预计欧洲央行下周至少将把存款利率下调10个基点，至负0.40%，以提振通胀和经济成长。

德国指标10年期公债收益率(殖利率) 涨4个基点，报0.19%，较周一触及的10个月低位高出约9个基点。

10年期德国公债收益率降为负值的可能性再度浮现。而就在不到一年前，德国公债价格曾遭遇了一次急剧下跌，令分析师和投资者打消了再次试探零收益率的想法。

法国兴业银行分析师在研究报告中称，今年第二季10年期德债收益率可能将跌破零水准。

在今日稍后德国标售40亿欧元五年期公债前，德国两年 和五年期公债收益率 亦脱离本周触及的纪录低位。

西班牙公债收益率上涨2个基点，至约1.52%。(完)

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