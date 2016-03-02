欧元债市：全球市场风险意愿回暖，推动欧元区公债收益率走高

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
这亦带动欧洲公债收益率全线上涨。
但分析师警告称，在下周欧洲央行召开会议前，不要对这一走势解读过度；市场预计欧洲央行下周至少将把存款利率下调10个基点，至负0.40%，以提振通胀和经济成长。
德国指标10年期公债收益率(殖利率) 涨4个基点，报0.19%，较周一触及的10个月低位高出约9个基点。
10年期德国公债收益率降为负值的可能性再度浮现。而就在不到一年前，德国公债价格曾遭遇了一次急剧下跌，令分析师和投资者打消了再次试探零收益率的想法。
法国兴业银行分析师在研究报告中称，今年第二季10年期德债收益率可能将跌破零水准。
在今日稍后德国标售40亿欧元五年期公债前，德国两年 和五年期公债收益率 亦脱离本周触及的纪录低位。
西班牙公债收益率上涨2个基点，至约1.52%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/于春红; 审校 李春喜/王丽鑫)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选