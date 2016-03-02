路透基点：桑坦德消费金融公司向亚洲银行寻求3亿美元贷款--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，西班牙桑坦德消费金融公司(Santander Consumer Finance SA)已于周一启动3亿美元三年期贷款，首次运用亚洲银行业者的流动资金。

澳新银行(ANZ)、德国商业银行、桑坦德银行和瑞穗银行担任该子弹式贷款牵头行兼簿记行。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承贷3,000万美元或以上为牵头行，获最高综合收益122.5个基点，前端费67.5个基点；承贷2,000万-2,900万美元为主办行，获综合收益120.5个基点，前端费61.5个基点；承贷1,000万-1,900万美元为安排行，获综合收益117.5个基点，前端费52.5个基点。

与香港、台北和东京的银行会晤时间分别定在3月7、8、9日。银行回复截止日期是4月8日。