欧洲央行：执委科尔称宽松政策对欧元区经济和银行业健康“至关重要”

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透法兰克福3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示，央行承诺通过宽松货币政策推高通胀率，这一点对于欧元区经济成长和区内银行业的健康发展“至关重要”。
科尔称，欧洲央行明白有关超低利率可能给银行业利润带来压力的忧虑，但央行认为企业迄今为止有能力保障收益，无论如何，经济重返增长对于银行业整体是非常重要的。
“我们从近期银行股的暴跌中看到，该行业对于弱于预期的经济前景高度敏感。”科尔在法兰克福参加一场活动时说道。
“就此而言，我们有关维持物价稳定的承诺，对于控制名义成长预期是重要的。”（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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