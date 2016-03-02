欧洲央行：执委科尔称宽松政策对欧元区经济和银行业健康“至关重要”

路透法兰克福3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示，央行承诺通过宽松货币政策推高通胀率，这一点对于欧元区经济成长和区内银行业的健康发展“至关重要”。

科尔称，欧洲央行明白有关超低利率可能给银行业利润带来压力的忧虑，但央行认为企业迄今为止有能力保障收益，无论如何，经济重返增长对于银行业整体是非常重要的。

“我们从近期银行股的暴跌中看到，该行业对于弱于预期的经济前景高度敏感。”科尔在法兰克福参加一场活动时说道。

“就此而言，我们有关维持物价稳定的承诺，对于控制名义成长预期是重要的。”（完）