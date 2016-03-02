更新版 1-中国汇市：人民币放量微跌，即期围绕中间价波动渐成共识

* 人民币放量微跌，随中间价下跌 * 即期围绕中间价波动渐成共识 * 成交放量，但市场预期趋稳定 * 两会前夕，人民币难见大波动 (新增收盘报价) 路透北京/上海3月2日 - 人民币兑美元即期 周三放量微跌，中间价跌百点至近一个月新低。交 易员称，本周中间价弹性增加，但即期基本围绕中间价30点子附近波动，且具备一定自发稳定态势，央行干预 压力下降；中国人大和政协“两会”前夕，短期汇价料难见大波动。 他们同时指出，近期中间价整体趋弱激发客盘购汇预期，但并未见恐慌情绪，也有机构自营盘在寻机结汇 ，致市场成交放量；另外离岸市场亦无心推低汇价，离岸CNH 随中间价波动，与在岸价差维持几十个 点子。 “现在感觉全靠中间价了，央妈只要改变中间价就能实现对汇率的引导了，市场也比较平稳，篮子嘛，在 央行心中。”一中资行交易员称。 交易员称，这几天都是稳定为主，虽然今天成交量略有放大，但对市场走向没有什么影响，还是围绕中间 价波动。不过短期人民币走弱空间可能不大，毕竟人民币汇价已经到了近期低点，大客户结汇意愿可能增加。 中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六(5日)在北京召开。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三在亚洲市场持稳，并未远离上日在强劲数据提振下触及的一个月高 位。亮丽的经济数据令美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年或加息的预期重燃。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5515 6.5472 -0.07% 中间价 6.549 6.5385 -0.16% 成交额 209.57亿美元 172.6亿美元 日内波动幅度(pips) 42 日高6.5502 日低6.5547 今年以来升贬幅度 -0.88% 2005年汇改以来升贬幅度 26.33% 一年期美元/人民币掉期 +720 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5543 6.549 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.774 6.7493 R=> 中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5510；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良/曾祥进)