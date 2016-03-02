香港个股：大家乐称罗开光将接替陈裕光出任公司主席，下月起生效

路透香港3月2日 - 香港主要连锁餐饮集团--大家乐集团 周三公布，公司首席执行官罗开光将接替陈裕光出任公司主席，而首席执行官之职务则由罗德承接任，由4月1日起生效。

陈裕光为大家乐创办人之一罗腾祥的女婿，罗开光则为罗腾祥之子。陈裕光2011年底退任大家乐首席执行官并留任主席，今年64岁的他，将正式交棒回罗氏后人，只保留在大家乐的非执行董事职务。

罗开光现年60岁，他接任主席后，其原来首席执行官之职务将由现年54岁、现任副首席执行官罗德承接替。

大家乐今天收报21.45港元，升0.94%，过去三个月累计跌逾15%。（完）

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