香港个股：大家乐称罗开光将接替陈裕光出任公司主席，下月起生效

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透香港3月2日 - 香港主要连锁餐饮集团--大家乐集团 周三公布，公司首席执行官罗开光将接替陈裕光出任公司主席，而首席执行官之职务则由罗德承接任，由4月1日起生效。
陈裕光为大家乐创办人之一罗腾祥的女婿，罗开光则为罗腾祥之子。陈裕光2011年底退任大家乐首席执行官并留任主席，今年64岁的他，将正式交棒回罗氏后人，只保留在大家乐的非执行董事职务。
罗开光现年60岁，他接任主席后，其原来首席执行官之职务将由现年54岁、现任副首席执行官罗德承接替。
大家乐今天收报21.45港元，升0.94%，过去三个月累计跌逾15%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选