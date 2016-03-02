亚洲橡胶：TOCOM期胶劲涨至一个月高点，受亚股跳涨及日圆下跌提振

“TOCOM期胶价格之所以上涨，是因为围绕原油价格进一步下跌的担忧消退，而股市大幅上涨以及日圆遭抛售引发投资者进行空头回补，”日产证券总经理Hiroyuki Kikukawa称。

TOCOM期胶在2月中期和1月中期触底形成双底，最低跌至七年低位144.5日圆。

“我认为市场已经触底，在股市上涨以及油市复苏提振下，正在向1月高位166.3日圆反弹，然后是关键的170日圆，”Kikukawa称。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨255元人民币，收于每吨10,560元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶 最新报每公斤117.3美分，上涨2.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋)