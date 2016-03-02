《全球汇市》美元升至一个月高位附近，澳元在强劲GDP数据激励下跳涨

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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“不是很多人都对美国经济及全球市场抱持信心，因此美元将暂时区间波动，”东京Brown Brothers Harriman汇市策略师Masashi Murata表示。
汇市对于“超级星期二”美国总统党内初选投票结果反应平淡；周二初选中共和党的特朗普(Donald Trump)及民主党的希拉里克林顿频传捷报，更加接近取得其所属政党的提名。
“特朗普聚焦于国内经济的力度要大过全球经济，但目前要反映在市场布局上仍为时过早，”Murata表示。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0858 1.0864 -0.06 -0.02 1.0860
美元/日圆 114.42 113.98 +0.39 -4.89 120.30
欧元/日圆 124.24 123.85 +0.31 -4.78 130.47
美元/瑞郎 0.9987 0.9969 +0.18 -0.31 1.0018
英镑/美元 1.3941 1.3946 -0.04 -5.41 1.4738
美元/加元 1.3452 1.3406 +0.34 -2.80 1.3839
美元/离岸人民币 6.5531 6.5488 +0.07 -0.23 6.5680
澳元/美元 0.7219 0.7174 +0.63 -0.77 0.7275
新西兰元/美元 0.6610 0.6627 -0.26 -3.15 0.6825
欧元/瑞郎 1.0842 1.0837 +0.05 -0.40 1.0886
欧元/英镑 0.7787 0.7788 -0.01 +5.70 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3566 9.3706 -0.15 +2.03 9.1705
美元/挪威克朗 8.6616 8.6469 +0.17 -2.02 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李爽/艾茂林/蔡美珍/张明钧/高琦/王丽鑫)
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