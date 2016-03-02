《全球汇市》美元升至一个月高位附近，澳元在强劲GDP数据激励下跳涨

“不是很多人都对美国经济及全球市场抱持信心，因此美元将暂时区间波动，”东京Brown Brothers Harriman汇市策略师Masashi Murata表示。

汇市对于“超级星期二”美国总统党内初选投票结果反应平淡；周二初选中共和党的特朗普(Donald Trump)及民主党的希拉里克林顿频传捷报，更加接近取得其所属政党的提名。

“特朗普聚焦于国内经济的力度要大过全球经济，但目前要反映在市场布局上仍为时过早，”Murata表示。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0858 1.0864 -0.06 -0.02 1.0860

美元/日圆 114.42 113.98 +0.39 -4.89 120.30

欧元/日圆 124.24 123.85 +0.31 -4.78 130.47

美元/瑞郎 0.9987 0.9969 +0.18 -0.31 1.0018

英镑/美元 1.3941 1.3946 -0.04 -5.41 1.4738

美元/加元 1.3452 1.3406 +0.34 -2.80 1.3839

美元/离岸人民币 6.5531 6.5488 +0.07 -0.23 6.5680

澳元/美元 0.7219 0.7174 +0.63 -0.77 0.7275

新西兰元/美元 0.6610 0.6627 -0.26 -3.15 0.6825

欧元/瑞郎 1.0842 1.0837 +0.05 -0.40 1.0886

欧元/英镑 0.7787 0.7788 -0.01 +5.70 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3566 9.3706 -0.15 +2.03 9.1705

美元/挪威克朗 8.6616 8.6469 +0.17 -2.02 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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