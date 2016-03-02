更新版 1-欧元区金融：区内银行业者可以应对超低利率--ECB执委科尔

尽管非传统货币政策有其不乐见的副作用，包括对银行利息收益和资产价格的影响，但科尔表示，履行欧洲央行维持物价稳定的职责仍是至关重要。

“就此而言，我们有关维持物价稳定的承诺，对于稳定名义增长率预期是重要的。”科尔说道。

他补充道银行业面临的主要问题包括遗留的不良贷款以及难以维系的业务模式。

“这些挑战同欧央行的关系并不大。”他补充道。(完)