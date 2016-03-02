更新版 1-欧元区金融：区内银行业者可以应对超低利率--ECB执委科尔

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
尽管非传统货币政策有其不乐见的副作用，包括对银行利息收益和资产价格的影响，但科尔表示，履行欧洲央行维持物价稳定的职责仍是至关重要。
“就此而言，我们有关维持物价稳定的承诺，对于稳定名义增长率预期是重要的。”科尔说道。
他补充道银行业面临的主要问题包括遗留的不良贷款以及难以维系的业务模式。
“这些挑战同欧央行的关系并不大。”他补充道。(完)
(编译 李爽/蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧/艾茂林)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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