更新版 1-台湾货币市场：一周拆款利率下滑，期底资金偏宽松

* 期底累积超额准备近兆，拆出需求增加 * 短票、RP利率未降，考量季底因素 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北3月2日 - 台湾银行间拆款短率周三下滑。资金调度人员表示，年后通货回笼垫高期底累积超额 准备，银行间资金稳中偏松，今日有民营银行下调一周拆款利率，使得区间高位下移。 大型银行交易员称，时序迈入提存期底，由于累积超额准备近1兆台币，为避免过多资金滥在帐上，今天 有不少银行愿意拆出，民营银行动作较公股银行为快，率先下调利率。 〞昨天比较一致，今天一周有的在0.30-0.31%，有的在0.33-0.34%。〞一位大型票券商资调人员说。 不过，今天傍晚收盘时一周及两周拆款利率再度上演〞拉尾盘〞戏码，一周和两周拆款最高利率分别拉高 到0.360%及0.350%。 本地时间18:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.370 33.436 台湾加权股价指数<.TWII 8,544.05 8,485.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.270% 0.200-0.300% --一周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.200-0.380% --两周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.260-0.340% **短票利率持稳** 短票市场方面，大型票券商指出，今日资金较上日更为宽松，但短票成交利率持稳上日，区间仍在0.35-0 .36%。 〞基本上，0.35%做月内，跨月就是0.36%。〞一位大型票券公司交易员说。 他们认为，由于季底因素的考量，短票利率应该没有下调空间，顶多就是靠向区间低位。纵然24日央行召 开理监事会议降息机率不小，但短票因存续天期短，反应有限。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，持平上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.354%，前日0.397%； 上日区间在0.30-0.37%，前日在0.30-0.40%；上日成交量99.87亿台币，前日在128.47亿台币。 台湾央行周三共发行4,766亿台币定存单，持平于今日到期金额，存单发行余额未变。 本周央行定存单到期共2兆98亿台币，余日分别为：周四6,375.8亿台币及周五2,717.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为负62亿台币，累积超额准备为9,914亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆1,418亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金持续回流，银行、投信与寿险都有找券需求，不过RP利 率于昨日下调后，今日仅持稳，并未持续走低。 〞昨天下午寿险与投信都来框券。〞一位证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，由于近期月底效应比较明显，因此月初也会有资金较为宽松的感觉。不过由于本 月有季底因素，所以并未下调RP利率，但会要求客户配合将落点拉长。 〞若压太低，客户跑光光，季底还是要小心一点。〞她说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，同上日；公司债附买回利率主要 成交在0.43-0.45%，亦同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 曾祥进)