路透基点：一诠精密寻求18亿台币贷款，第一商业银行独家牵头--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，第一商业银行为一诠精密工业股份有限公司18亿台币(5,400万美元)三年期定期贷款的独家牵头银行。

贷款利率以三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，并且与借款人税前净利润率挂钩。另外还将税后保底利率设定在1.7%。

如果税前净利润率为0%或更低，则贷款利率加码130个基点；如果净利润率为0.1%-6%，贷款利率加码110个基点；若为6.1%-10%，则加码95个基点；若10%以上则加码80个基点。

银行受邀以四个层次参贷：承贷4.5亿台币或以上为牵头行兼簿记行，前端费18个基点；承贷3.6亿-4.49亿台币担任牵头行，前端费13个基点；承贷2.7亿-3.59亿台币担任协办行，前端费8个基点；承贷1.8亿-2.69亿台币担任经理行，前端费3个基点。

如果提取额度不足60%，则收取10个基点承诺费。贷款具有展期两年选择权。

贷款所得用于再融资和营运资本。借款人拥有的地块和厂房将提供抵押。贷款拥有两年宽限期，将在第24、30和36个月分别按20%、20%和60%比例偿还。如果贷款展期两年，则将通过五笔等额半年期偿还。

财务条款包括最低流动比率为1，最大债务与有形净值比率为1.5，利息保障倍数至少为3以及最低有形资产净值为30亿台币。

银行回复截止日期是3月11日。这笔贷款料将于3月底举行签约。