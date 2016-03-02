版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 18:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至一个月低点，受马币走强和出口需求疲弱打击

“美元仍疲软，需求仍温吞，”吉隆坡一经纪商交易员称。

美元周三走软带动马币兑美元升至4.1600，傍晚时上涨0.1%。

根据船货调查公司Intertek Testing Services (ITS)及Societe Generale de Surveillance (SGS)数据，2月对马来西亚棕榈油的需求较前月下滑17-18%。

马来西亚棕榈油出货近几周放缓，因中国及印度等进口大国需求下滑。

路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格预料将下跌至每吨2,481马币，因已经跌破2,519马币支撑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张明钧; 审校 李爽/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐