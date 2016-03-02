马来西亚期市：棕榈油跌至一个月低点，受马币走强和出口需求疲弱打击

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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“美元仍疲软，需求仍温吞，”吉隆坡一经纪商交易员称。
美元周三走软带动马币兑美元升至4.1600，傍晚时上涨0.1%。
根据船货调查公司Intertek Testing Services (ITS)及Societe Generale de Surveillance (SGS)数据，2月对马来西亚棕榈油的需求较前月下滑17-18%。
马来西亚棕榈油出货近几周放缓，因中国及印度等进口大国需求下滑。
路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格预料将下跌至每吨2,481马币，因已经跌破2,519马币支撑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张明钧; 审校 李爽/王洋)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选