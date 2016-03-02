欧洲汇市：英国建筑业数据不利英镑，兑美元徘徊在七年低点附近

路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周三牢牢卡在七年低点附近，英国建筑业数据不及预期，在昨日制造业数据低迷的基础上再添利空。

周三公布的一项调查显示，英国建筑业2月增速意外降至10个月低点，英国经济放缓迹象再添一笔。

尽管英国经济较许多欧洲国家而言表现仍然较好，但投资者愈发确信，英国经济强劲的程度不足以令其在短期内加息。

此外围绕英国是否脱离欧盟的不确定性也一直打压英镑。周三英镑兑美元跌0.2%至1.3935美元，兑欧元跌至0.7802英镑。

“短期内我不会看多英镑，”法国兴业银行驻伦敦策略师Kit Juckes说。

“目前还没有引发英镑兑美元下一波跌势的催化剂。”

英镑贸易加权指数 过去三个月下跌近9%，创下七年来最差表现，背后的主要原因就是市场担心英国将脱离欧盟。(完)

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