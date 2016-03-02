东南亚股市：受外资流入带动悉数收高，菲律宾股市创五周来最大涨幅

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透曼谷3月2日 - 东南亚股市周三收高，由于全球风险偏好改善，外资买入此前遭到打压的股票，菲律宾股市创下五周来最大涨幅，泰国股市触及逾三个月最高水准。
菲律宾股市 收高2.3%，创下1月27日以来最高单日涨幅。
泰国股市 升1.4%报1,365.31点，创下11月26日以来最高收位。大盘指数升逾关键的1,350点，成交量几乎是30日均值的两倍，因外资在四个交易日内首次买超。
新加坡海峡时报指数 涨1.7%，至近两个月高位。
经纪商称，本地区股票估值具有吸引力，吸引了股票投资者。
股票交易所和汤森路透数据显示，外资买超泰国股票36亿泰铢(1.01亿美元)，买超3.50亿马币(8,400万美元)马来西亚股票，买超4,820亿印尼卢比(3,600万美元)印尼股票，并买超10亿披索(2,114万美元)菲律宾股票。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 340.11 5.13 +1.53 +2.19 332.82
新加坡 2726.96 44.57 +1.66 -5.40 2882.73
马来西亚 1691.03 20.21 +1.21 -0.09 1692.51
泰国 1365.31 18.36 +1.36 +6.00 1288.02
印尼 4836.20 56.21 +1.18 +5.29 4593.01
菲律宾 6882.45 152.92 +2.27 -1.00 6952.08
越南 570.18 8.62 +1.54 -1.53 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)
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