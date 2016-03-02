东南亚股市：受外资流入带动悉数收高，菲律宾股市创五周来最大涨幅

路透曼谷3月2日 - 东南亚股市周三收高，由于全球风险偏好改善，外资买入此前遭到打压的股票，菲律宾股市创下五周来最大涨幅，泰国股市触及逾三个月最高水准。

泰国股市 升1.4%报1,365.31点，创下11月26日以来最高收位。大盘指数升逾关键的1,350点，成交量几乎是30日均值的两倍，因外资在四个交易日内首次买超。