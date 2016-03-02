国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及三周低位，因供应持续过剩

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透新加坡3月2日 - 亚洲近月4月下半月石脑油裂解价差周三触及每吨57.83美元的三周低位，过去两个月太多欧洲船货运抵亚洲后，目前供应依旧过剩。
“在过剩供应得到消化前，人气将维持低迷。我们不得不阻止船货从西方运向亚洲，”新加坡一交易商称。
贸易消息人士称，尽管从技术上看套利窗口已经关闭，但此前预订4月运抵亚洲、包括欧美在内的西方石脑油至少有50万吨。
此前订购的船货仍会有变化，最终目的地不一定是亚洲。
路透数据显示，第一季运抵亚洲的船货平均每月为180万吨，2015年平均每月则约为170万吨。
亚洲汽油裂解价差连续第三日下跌，跌至每桶7.21美元的六日低位。
新加坡市场达成的现货交易中，壳牌出售给维多5万桶92号汽油，船期为3月26-30日，价格为每桶43.90美元。
中石油从PTT买入5万桶92号汽油，船期为3月22-26日，每桶为43.90美元。
道达尔分别向托克(Trafigura)和维多各售出一艘5月上半月石脑油船货，价格均为每吨334美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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