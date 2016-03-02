国际油市：亚洲燃料油价差走坚，市场成交量创下数月高位

路透新加坡3月2日 - 周三亚洲燃料油市场成交了420,000吨，创下数月来高位，因买兴继续上升，现货贴水缩窄。

在周三普氏收市价(MoC)定价过程中的成交总量中，仅有20,000吨是180cst燃料油，其余400,000吨都是380cst燃料油。

这是去年6月4日以来新加坡收市价定价过程中燃料油成交量最高的一天。

鉴于3月份预计有大量燃料油涌入新加坡，且该国的库存水平已经达到四个月高位，交易员不认可将今日的大量买盘活动归因于供需基本面因素。

“这是多空双方的一场战斗，”一位在新加坡的交易员说。

“今天市场开始反击几周前空头发起的动能，”一位在新加坡的交易员说。

“尽管码头交货市场过去几周一直保持在每吨贴水0-2美元，但过去几周空方已经将贴水水平打压至每吨逾5美元，”另一位新加坡的交易员说。

尽管市场参与者对今日走势持不同观点，但多数认为未来几天交易活动将如何展开耐人寻味。

新加坡现货市场上共有19笔交易达成。(完)

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