EIA库存周报：美国上周原油库存猛增再创新高，因馏分油库存和进口增加

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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路透纽约3月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第三周创下纪录新高，因馏分油库存意外增加和原油进口增长。
上周美国原油库存 猛增1,037.4万桶，至5.1798亿桶。增幅为分析师此前预期的360万桶的近三倍，且创下去年4月来最大周度增幅。
EIA称，库欣原油库存 增加120万桶，再创下历来新高。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加16.7万桶，炼厂产能利用率 上升1个百分点。
美国汽油库存 减少147万桶，至2.5499亿桶，降幅大于路透调查中分析师预期的减少110万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加288万桶，至1.636亿桶，此为2011年以来同期最高水准。此前分析师预期为减少120万桶。
上周美国原油日进口量增加50.2万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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