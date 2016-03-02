南非汇市：兰特兑美元基本持平，因风险意愿减弱

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透约翰内斯堡3月2日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，因投资者的风险意愿减退。
1615 GMT，兰特兑美元 小跌0.02%，报15.5925兰特，在隔夜交易时段高见15.5000兰特，受南非和海外人气正面所提振。
兰特兑美元回吐连涨两日录得的涨幅。美国经济数据正面重燃美联储今年加息的押注，带动美元上涨。
穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”， 进一步削弱投资者对发展中经济体资产的兴致，促使其青睐较安全资产。(完)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选