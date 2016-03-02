南非汇市：兰特兑美元基本持平，因风险意愿减弱

路透约翰内斯堡3月2日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，因投资者的风险意愿减退。

1615 GMT，兰特兑美元 小跌0.02%，报15.5925兰特，在隔夜交易时段高见15.5000兰特，受南非和海外人气正面所提振。

兰特兑美元回吐连涨两日录得的涨幅。美国经济数据正面重燃美联储今年加息的押注，带动美元上涨。

穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”， 进一步削弱投资者对发展中经济体资产的兴致，促使其青睐较安全资产。(完)