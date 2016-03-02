纽约期市：原糖攀升至八周高位，因供应收紧

路透纽约/伦敦3月2日 - 原糖期货周三扩大升幅，涨至八周高位，交易员称，因泰国和印度乾旱影响产量，令供应收紧，以及乙醇行业对巴西蔗糖需求上升的前景，也推高原糖期货。

阿拉比卡咖啡期货周三走高，因连续第二天在略高于合约低位的水准有买盘浮现，而伦敦可可从本周稍早触及的四周高位回落。

5月原糖合约 收高0.28美分，或2%，报每磅14.67美分，略低于日内高位14.69美分，此为1月5日来最高水准。

交易员称，如果巴西加工厂选择使用更多甘蔗来生产乙醇，这将令预期的巴西今年糖产量增长受到限制。

巴西石油和燃料监管机构ANP周三表示，今年含水乙醇使用量将可能上升。

交易员表示，泰国和印度乾旱令收成下降，使供应收紧。

5月白糖期货 收高6.80美元，或0.3%，或1.7%，报每吨414.70美元。

交易商表示，巴西雷亚尔兑美元 上涨，也支持原糖和咖啡期货价格，因雷亚尔走坚令生产商不愿卖出。

阿拉比卡咖啡期货在稍早测试在合约低位附近的支撑位后，掉头上涨。

5月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分，或0.7%，报每磅1.1555美元。

5月罗布斯塔咖啡 收涨14美元，或1%，报每吨1,391美元。

5月伦敦可可 收跌5英镑，或0.2%，报每吨2,184英镑，英镑上涨 向市场施压。

5月纽约合约 收高15美元，或0.5%，报每吨2,948美元。(完)

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