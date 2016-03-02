芝加哥期市：CBOT玉米期货收升，在触及六周低位有低吸买盘

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小升，交易商称，在市场触及六周低位有轻微的低吸买盘，带动价格反弹。
交投最活跃的CBOT-5月玉米 收高1/2美分，报每蒲式耳3.56-1/4美元，为七个交易日来首次上升。该合约徘徊在略高于1月7日触及的合约低点3.54-1/4美元的水准。
近月3月玉米期货迄今没有交割，支撑市场，
玉米价格被认为处于技术性超卖，但潜在升幅可能有限，因全球谷物供应将创下纪录，以及预期美国农户将在本种植季增加玉米播种，美国南部农户正进行播种。
今日CBOT玉米期货成交量预计为201,822口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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