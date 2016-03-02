芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，从数年低位反弹

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商表示，因在小麦价格降至近六年低位后有低吸买盘和回补空头。

CBOT-5月小麦 收涨4-1/4美分，报每蒲式耳4.50-1/4美元，此前跌至4.42-1/4美元，此为合约低位和2010年6月以来交投最活跃小麦合约 的最低位。

美国大平原南部边缘地带天气干燥，预计未来两周降雨量很少，这对CBOT小麦市场提供些许支撑。

市场涨势受到利空的基本面因素所限，这包括全球小麦库存创纪录高位和美国小麦出口需求疲弱。

CBOT称，有525口3月软红冬麦交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,701口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)