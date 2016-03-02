《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 71.25 +0.39 +0.55 2655527
京东 26.64 +0.14 +0.53 14632029
新浪 43.75 +0.54 +1.25 834103
搜狐 45.00 +0.46 +1.03 279292
网易 135.92 -2.85 -2.05 1476379
百度 176.94 -3.26 -1.81 3075529
台湾
台湾积体电路 24.62 +0.04 +0.16 1750859
联电 2.08 +0.00 +0.00 170885
日月光 5.87 +0.12 +2.09 410546
硅品精密 7.59 -0.01 -0.13 2223680
和信超媒体 2.92 +0.04 +1.39 9852
友达 2.79 +0.03 +1.09 73399
中华电信 32.04 +0.05 +0.16 94082
台湾国际航电 40.92 -0.52 -1.25 1442263
香港
中国移动 55.33 +0.67 +1.23 250215
中国联通 11.71 +0.12 +1.04 123292
中国电信 49.75 -0.17 -0.34 18393
中芯国际 4.43 +0.15 +3.50 10525
(完)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选