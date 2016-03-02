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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 71.25 +0.39 +0.55 2655527

京东 26.64 +0.14 +0.53 14632029

新浪 43.75 +0.54 +1.25 834103

搜狐 45.00 +0.46 +1.03 279292

网易 135.92 -2.85 -2.05 1476379

百度 176.94 -3.26 -1.81 3075529

台湾

台湾积体电路 24.62 +0.04 +0.16 1750859

联电 2.08 +0.00 +0.00 170885

日月光 5.87 +0.12 +2.09 410546

硅品精密 7.59 -0.01 -0.13 2223680

和信超媒体 2.92 +0.04 +1.39 9852

友达 2.79 +0.03 +1.09 73399

中华电信 32.04 +0.05 +0.16 94082

台湾国际航电 40.92 -0.52 -1.25 1442263

香港

中国移动 55.33 +0.67 +1.23 250215

中国联通 11.71 +0.12 +1.04 123292

中国电信 49.75 -0.17 -0.34 18393

中芯国际 4.43 +0.15 +3.50 10525

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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