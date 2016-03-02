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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值     
    
    2月29日当周
    
    3月2日(三) 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)          2月        +0.1%       持平
                           (较上年同期)                      +1.0%      +0.8% 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周          --  买超19,743
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超4,410
    
    3月3日(四) 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                     2月          --     3,672.9    
    
    3月4日(五)
    0000 日本加班工资                             1月          --       +0.8%
    
    3月7日当周
    
    3月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                     2月          --      12,481
    
    3月7日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                     1月          --        -0.7
             领先指标                                          --        -1.2
    2350 日本银行放款(较上年同期)                 2月          --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)       1月          --   盈余9,607
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)   第四季修正值          --       -0.4%
                              环比年率                         --       -1.4%
    
    3月8日(二)
    0500 日本消费者信心指数                       2月          --        42.5
    0500 日本服务业景气判断指数                   2月          --        46.6
    
    3月9日(三)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)             2月          --       -0.9%
                         (较上年同期)                          --       -3.1%
    0300 韩国L货供额                              1月          --       +8.3%
    
    3月10日(四)
    2350 日本大型制造业景气判断指数            第一季          --        +3.8
     --  韩国央行利率决议                         3月          --       1.50%
    (完)

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