日韩经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月29日当周 3月2日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.0% +0.8% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超19,743 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,410 3月3日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,672.9 3月4日(五) 0000 日本加班工资 1月 -- +0.8% 3月7日当周 3月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,481 3月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- -0.7 领先指标 -- -1.2 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 -- 盈余9,607 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -- -0.4% 环比年率 -- -1.4% 3月8日(二) 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 42.5 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 46.6 3月9日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- -3.1% 0300 韩国L货供额 1月 -- +8.3% 3月10日(四) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- +3.8 -- 韩国央行利率决议 3月 -- 1.50% (完)