《美国重要政经日程》--3月3日

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 美国劳工部公布一周初请失业金人数；第四季非农业生产力和劳工成本修正值
1330 - 农业部公布一周出口销售
1500 - 商务部公布1月工厂订单
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布标售三年期和10年期以及30年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选