美国股市：收高，能源和银行股领涨

* 民间就业数据好于预期

* 孟山都下调盈利预估后股价大跌

* 道指升0.2%，标普500指数上涨0.4%，Nasdaq指数升0.3%

路透3月2日 - 美国股市周三延续昨日涨势，能源和银行股领涨，强劲的就业数据打消了对美国经济体质的担忧。

投资者持续担心美国经济可能弱于原先所想，但包括好于预期的2月民间就业读数在内的近期数据扶助打消了这些担忧，且支撑股市。

包括本周稍早公布的美国制造业、建筑支出和汽车销售等经济数据改善，重燃对美联储至少在今年稍晚升息一次的预期，提振银行股走高。

“我对经济数据感到鼓舞，”Hodges Capital Management投资组合经理Gary Bradshaw所说的是就业和制造业数据。

原油全日游走在平盘的上下方，但尾盘收高，美国原油 一度触及1月6日来最高的35.17美元。

“很多的悲观看法围绕在能源方面，”Bradshaw说，“虽然如此，油价仍在每桶35美元左右。当油价上涨，正是告诉世界，尤其是美国，将不会出现经济衰退。”

道琼工业指数 升34.24点，或0.2%，至16,899.32点；标准普尔500指数 涨8.10点，或0.41%，至1,986.45点；Nasdaq指数 上扬13.83点，或0.29%，至4,703.42点。

更多经济数据显示美国经济持续复苏，而中国和欧元区经济仍需要其央行的政策支撑。

反映交易商焦虑程度的CBOE波动率指数 今日收位是今年迄今以来最低，显示投资者对美国股市看法乐观。

材料股是标普500指数中表现最差的板块，受累于孟山都 崩跌7.8%，此前公司下调获利指引。

Chesapeake Energy 是百分比升幅最大的标普500指数成份股，该股暴涨23.2%，至3.40美元。

能源股 劲升2.5%，金融股 攀升0.9%。

纽约证交所和Nasdaq市场上涨和下跌股家数比例均为2:1。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，没有成份股触及新低；有29只Nasdaq指数成份股触及52周新高，27只触及新低。