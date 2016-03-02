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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    2月29日当周 
    
    3月3日(四)
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              1月     逆差31   逆差35.35
             商品和服务进口                                      --       -1.0%
             商品和服务出口                                      --       -5.0% 
    
    3月4日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        1月      +0.4%        持平
    
    
    3月7日当周
    
    3月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                           2月         --        46.3
    
    3月7日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         2月         --       -3.2%
                网路招聘广告                                     --       +1.1% 
    2145 新西兰制造业销售                         第四季         --       +3.5% 
    
    3月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         2月         --         正5
                企业信心指数                                     --         正2
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                2月         --       +0.3%
                             (较上年同期)                        --       +5.2%
    
    3月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                          3月         --       +4.2%
    
    3月9日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                1月         --       +2.6%
             投资性房屋融资                                      --       +0.6%
    2000 新西兰央行利率决议                                      --       2.50% 
    
    3月10日(四)   
    2145 新西兰食品价格指数                         2月         --       +2.0%
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  2月         --        57.9 (完)

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