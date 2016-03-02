《日本重要政经日程》--3月3日

(除特别说明外，均为GMT时间) 3月2日(三) 2350 - 一周资本流动数据 3月3日(四) -- - 日本央行副总裁中曾宏在冲绳那霸对企业领袖发表演说 0120 - 三个月贴现国库券标售 0130 - 政府提高流动性标债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 郑茵)