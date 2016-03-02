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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 06:25 BJT

《日本重要政经日程》--3月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)   
    
    3月2日(三)
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    3月3日(四)
    
     --  - 日本央行副总裁中曾宏在冲绳那霸对企业领袖发表演说
    
    0120 - 三个月贴现国库券标售
    
    0130 - 政府提高流动性标债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 郑茵)

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