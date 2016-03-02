加拿大股市：连五日收高并触及今年高位，能源类股发威

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透多伦多3月2日 - 加拿大主要股指周三连五日上扬，并触及今年最高位；材料及能源类股涨势抵销金融、消费及铁道类股跌势。
油价持稳，金价反弹，几种工业金属亦因风险胃纳回温而受惠。
“部份重大风险因素消退，原油价格回升，中国市场回稳，”Global Securities策略师Elvis Picardo指出。
“这有助于加股，因为它对全球经济成长预期非常敏感，”他称。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨35.83点，或0.28%，至13,017.93点。该指数上次站在13,000点上方是在2015年最后一天。
能源股涨2.1%，材料股劲扬3.4%。但10大类股中有六类收低。
金融股跌0.4%，工业股则跌0.7%。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选