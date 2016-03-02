加拿大股市：连五日收高并触及今年高位，能源类股发威

路透多伦多3月2日 - 加拿大主要股指周三连五日上扬，并触及今年最高位；材料及能源类股涨势抵销金融、消费及铁道类股跌势。

油价持稳，金价反弹，几种工业金属亦因风险胃纳回温而受惠。

“部份重大风险因素消退，原油价格回升，中国市场回稳，”Global Securities策略师Elvis Picardo指出。

“这有助于加股，因为它对全球经济成长预期非常敏感，”他称。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨35.83点，或0.28%，至13,017.93点。该指数上次站在13,000点上方是在2015年最后一天。

能源股涨2.1%，材料股劲扬3.4%。但10大类股中有六类收低。