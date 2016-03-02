纽约期市：ICE期棉连跌第四日，市场交投清淡

路透3月2日 - 期棉价格周三连续第四日下跌，交投清淡。

“市场窄幅波动...投机客逢高卖出，而些许商业买盘在市场跌至低位时买入，”美国佐治亚州的棉花经纪Keith Brown说。

5月期棉合约 收跌0.18美分，或0.32%，报每磅55.93美分，盘中低见55.64美分。

期货市场总成交量减少7,846口，至28,037口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少23口，至202,863口。(完)

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