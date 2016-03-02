纽约期市：ICE期棉连跌第四日，市场交投清淡

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透3月2日 - 期棉价格周三连续第四日下跌，交投清淡。
“市场窄幅波动...投机客逢高卖出，而些许商业买盘在市场跌至低位时买入，”美国佐治亚州的棉花经纪Keith Brown说。
5月期棉合约 收跌0.18美分，或0.32%，报每磅55.93美分，盘中低见55.64美分。
期货市场总成交量减少7,846口，至28,037口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少23口，至202,863口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 张若琪)
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