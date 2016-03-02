美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
3月3日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 2月 -- 75,114
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月27日当周 27.1 27.2
四周均值(万人) -- 27.2
续请失业金人数(万人) 2月20日当周 225 225.3
1330 美国单位劳工成本 第四季修正值 +4.7% +4.5%
非农业生产力 -3.2% -3.0%
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 49.8
综合PMI -- 50.1
1500 美国工厂订单(较前月) 1月 +2.0% -2.9%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%
耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月修正值 -- +4.9%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.8%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.5%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +3.9%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 53.2 53.5
企业活动分项指数 54.0 53.9
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 56.5
投入物价分项指数 -- 46.4
3月4日(五)
1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加19 增加15.1
民间就业岗位(万人) 增加18.5 增加15.8
制造业就业岗位(万人) -- 增加2.9
政府部门就业岗位(万人) -- 减少0.7
失业率 4.9% 4.9%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.5%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.7%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差440 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.5 逆差5.9
出口(亿加元) -- 453.5
进口(亿加元) -- 459.4
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 持平 +0.1%
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.7
经季节调整PMI 59.0 66.0
3月7日当周
3月7日(一)
1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加186 增加212.7
3月8日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 93.9
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 16.59
1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -- +11.3%
3月9日(三)
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.1% -0.1%
趸售销售(较前月) +0.1% -0.3%
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8
3月10日(四)
1330 加拿大产能利用率 第四季 -- 82.0%
1330 加拿大新屋价格指数 1月 -- +0.1%
1900 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 盈余552
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 白云)
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