金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

香港股市：跳涨逾3%至七周高位，受全球和内地股市坚挺的提振

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报44,893.481点，上涨1.75%。

南非股市：升至今年迄今最高水准。指标Top-40指数 收报45,266.3点，上涨1.45%；大盘综合指数 上涨1.3%，收报50,966.93点，创12月31日来最高。

印度股市：指标BSE指数跳升近2%，录得近七年最大两日升幅；在央行放宽资本要求规定后，银行股领涨。BSE指数 收报24,242.98点，上涨1.95%，创2009年7月来最大两日涨幅；NSE指数 收报7,368.85点，上涨2.03%，创2015年3月来最大两日涨幅。