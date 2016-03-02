金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报769.1点，上涨2.15%。
中国股市：沪综指收创四个月最大单日涨幅，后市有望挑战3,000点
中国汇市：人民币放量微跌，即期围绕中间价波动渐成共识
香港股市：跳涨逾3%至七周高位，受全球和内地股市坚挺的提振
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报44,893.481点，上涨1.75%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8871/77，上日收报3.9404/11。
============================================================================
南非股市：升至今年迄今最高水准。指标Top-40指数 收报45,266.3点，上涨1.45%；大盘综合指数 上涨1.3%，收报50,966.93点，创12月31日来最高。
南非汇市：兰特兑美元基本持平，因风险意愿减弱
=========================================================================
印度股市：指标BSE指数跳升近2%，录得近七年最大两日升幅；在央行放宽资本要求规定后，银行股领涨。BSE指数 收报24,242.98点，上涨1.95%，创2009年7月来最大两日涨幅；NSE指数 收报7,368.85点，上涨2.03%，创2015年3月来最大两日涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.5425/67.5525，上日收报67.8550/67.8650。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报780.16点，下跌0.79%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报416.62点，上涨0.07%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报73.07，升值0.44%；卢布兑欧元 报79.4,升值0.46%。(完) (整理 杜明霞；审校 龚芳)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选