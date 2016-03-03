《全球主要央行动态》--2月25日-3月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月25日-3月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储周三发布的褐皮书指出，从今年1月初到2月底，美国大部分地区经济活动持续扩张，但地区之间以及行业之间状况非常不同。良莠不齐的经济发展状况给美联储决策者在3月15-16日下次会议上决定利率路径政策时带来麻烦。褐皮书称，大部分地区消费者支出增加。褐皮书是根据从全国收集来的企业活动信息编辑而成的。制造业活动持平，因仍受到美元走强、能源领域需求疲弱，以及全球前景恶化的拖累。

旧金山联储总裁威廉姆斯周三表示，他对美国经济前景的看法没有实质性变化，对美联储适当的升息次数的观点也基本未变。“我不会去想是应该少(升息)一次，还是该和以前的看法一样，”威廉姆斯在被问及他对今年适合的升息次数的看法时指出。“今年或明年升息几次其实只是战术，并不表明对经济的看法有根本不同，我的意思不是说完全相同，但差异会很小。”

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利周二表示，他对于美国经济的展望面临下调风险。这种评论可能意味着，美联储距离下次升息的时间可能比杜德利及其同僚原来暗示的要长。“目前，我判断我的经济成长与通胀展望面临的风险，可能正在开始略微向下档倾斜，”杜德利表示。不过他表示仍预期美国经济今年成长约2%，足以推低失业率，并可以开始拉动通胀率升向2%的美联储目标。“总的来说，我的信心比以前有所下降。”

美联储理事布雷纳德称，海外金融及经济的动荡，可能导致美联储将利率维持在低于许多观察家预期的水准，她亦呼吁各央行和政府在全球范围内展开更多合作。布雷纳德亦指出，美国1月通胀率强劲上升，并不会改变她认为美联储应谨慎升息的看法。她说道，目前美国经济的深层疲弱，及来自海外的溢出效应升高，可能导致“美国政策利率路径相对低于许多人之前的预期。”

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧元区经济增长和通胀前景已经减弱，欧洲央行3月政策决定将需考虑这种恶化的前景。欧元区2月通胀率降至负值，逊于本来就很低的预期，欧洲央行3月10日政策会议几乎肯定将公布新的宽松举措。“政策评估必须考虑如下背景，即先前预估面临的下档风险增加，同时新兴市场经济增长前景不确定性升温，金融和大宗商品市场走势震荡，以及地缘政治风险，”德拉吉说。

欧洲央行执委科尔周三表示，欧元区银行业者迄今很好地应对了超低利率，他们的最大问题不是由宽松货币政策带来的。此番讲话为下周进一步放宽政策铺路。科尔表示，银行获利可能疲弱，限制他们产生资本的能力，但银行必须克服负利率，欧洲央行维持物价稳定的承诺实际支持了银行业获利能力。科尔这番言论将是欧洲央行下周政策会议之前能提供的最后方向指引，意味着放宽政策的理由仍非常充分。下周欧洲央行将召开议息会议，之前有一段静默期。

英国央行总裁卡尼上周五发出警告，各国央行把利率降至负值，可能形成“以邻为壑”的环境，导致全球经济陷入低增长困境。卡尼暗示各国政府可能考虑通过增加举债和支出来推动需求。卡尼表示，全球经济产出现在约有四分之一来自政策利率降至负值的经济体。“刺激举措用于刺激内需，尤其是拥有健康资产负债表的各经济部门的需求，这一点至关重要，”他称，“负利率在这方面的作用有限。”

瑞士央行总裁乔丹上周六表示，银行放在央行的存款，能够豁免于负利率规定的水位，瑞士央行有可能会对之进行调整。根据目前规定，个别银行存款超出最低准备金20倍的部份，适用负利率0.75%，乔丹表示，调整这个门槛是瑞士央行可用的一项选择。“目前为止我们并不计划作任何改变，但当然这个豁免门槛是个可能的政策工具，”乔丹出席上海G20会议时表示。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦周三表示，日本的物价趋势正在改善，但油价自2014年夏季以来的跌势，导致核心消费者物价指数(CPI)迟滞。黑田东彦对国会表示，央行将尽一切可能促使通涨尽早触及该行的2%目标，尽管目前还有一半的路程要走。

日本央行副总裁中曾宏周四敦促政府推进结构性改革“不放松”，以提升该国经济增长潜力，并将超宽松货币政策对经济的影响最大化。他还表示，市场对日本经济前景的悲观情绪过度了，强调称日本央行有通过增加购买资产或继续调降负利率，来进一步放松政策的空间。

日本央行总裁黑田东彦上周五称，“完全”没有计划在预定时间将利率在负值区域进一步下调。黑田同时反驳外界的批评，即日本央行上月实施负利率是为了让日圆贬值，给出口带来优势。“和欧洲央行一样，日本央行的政策是为了实现物价稳定，”他对国会称，并表示希望汇率走势稳定，并反映经济基本面。

日本央行审议委员木内登英表示，日本央行在在达成通胀目标上或已经耗尽所有措施，但可以与其他国家央行扩大美元互换协议，藉以保护日本银行业者免于金融冲击。他同时表示，日本央行不应考虑将买进外国债券列为选项，因为拥有汇率政策裁量权的政府总能够选择在必要时干预市况以削弱日圆。

韩国央行周三公布的会议记录显示，很多央行委员在2月政策会议上认为，经济复苏和金融稳定方面的风险均升高。2月16日会议记录显示，委员们一致认同，最好是维持政策稳定来因应这些经济风险，因降息的效果并不确定，甚至最终可能引发更多金融不稳定。记录显示，央行货币政策委员Ha Sung-keun警告，今年经济增长可能与央行预测的3.0%增长率有较大差距。他是本次会议上唯一支持降息的委员。

**大中华区**

中国央行周一决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。此次下调之后，中国存款准备金率为17%。

中国人民银行上周五表示，当前中国的经济基本面较好，仍具备较强的增长动力；而鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，央行的货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整。

在央行行长周小川媒体会之前提供的新闻稿中指出，中国正在完善货币政策框架，逐步从数量型调控为主转向价格型调控为主；对于可能的经济下行风险，目前中国仍有一定的货币政策空间和多种货币政策工具。

对于汇率问题，央行表示，推进人民币汇率改革要讲究时机和条件，需把握合适的时间窗口；合适的汇改时间窗口并不总是存在，故改革会呈现有快有慢的局面。央行认为，人民币汇率不存在持续贬值基础，市场短期波动将向经济基本面回归。

中国央行行长周小川上周五表示，不要寄予货币政策过高的期望值，现在是要更加强调财政政策和结构性政策应用的时点；同时，金融监管体制调整目前还处在研究阶段，需要考虑新的监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。

中国央行行长周小川上周五亦指出，中国仍然保持高贸易顺差和低通胀，人民币不具备长期贬值空间；改革方向不会改变，尽管节奏可能会有变化。周小川在国际金融协会(IIF)峰会上致辞称，中国的货币政策仍有空间，央行将继续执行稳健的货币政策；此外，财政政策将更加积极。

中国央行副行长陈雨露周二表示，人民币汇率对一篮子货币基本保持稳定，不存在持续贬值基础。同时，全球主要发达经济体货币政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。

陈雨露还表示，中国货币政策主要还是针对国内的经济目标，当然也会关注跨国资本流动的因素。他在杭州举行的中美央行对话间隙接受路透采访时并强调，现在跨国资本流动不是影响中国货币政策的主导因素。

陈雨露并独家对路透表示，外汇储备安全下限，从理论上讲通常是保持三个月的进口量，“中国历史上比三个月下限要低得多的时期都有过，我们都走过来了，现在我们并不担心（外汇储备不足）”。

中国央行货币政策委员会委员白重恩表示，受制于中国经济的结构性问题，中国货币政策和财政政策的实施均面临一定的困境，因此必须在政策实施与调结构、去产能之间寻求平衡，特别需重视资金流向。

他在首届中美央行高端对话间隙对路透表示，积极的财政政策可以增支减收，但这中间亦需有较好的平衡；同时，放松货币政策供给，资金的流向依然会影响到财政政策的效果，不合理的流向也可能对结构性改革产生不良影响，使得结构更恶化。

中国人民银行副行长易纲上周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。

他在出席国际金融协会G20峰会时并指出，人民币兑美元汇率波动率较之前会上升。制定独立汇率政策时，央行会参考CFETS（外汇交易中心人民币汇率指数）, BIS（国际清算银行）, SDR（特别提款权）三个一篮子货币，但并不是唯一标准。

中国央行周二称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，2月对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）共34.2亿元人民币，开展中期借贷便利操作（MLF）共1,630亿元，两者合计1,664.2亿元。

中国央行周二称，已与俄罗斯央行完成双边本币互换操作，未来双方可根据需要继续启动互换操作。央行网站刊登的新闻稿称，2015年10月以来，双方发起多笔双边本币互换资金动用，资金最终提供给部分中国和俄罗斯商业银行。有关操作均顺利完成。

中国央行上周五称，中国和韩国同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易。行网站新闻稿指出，央行行长周小川在上海G20(20国集团)财长和央行行长会议期间会见了来访的韩国副总理兼财长柳一镐，双方就中韩金融合作等议题交换了意见。双方同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易；韩国政府将尽快修订其国内相关立法，中方将做好有关准备工作。

台湾本地媒体工商时报周三表示，中央银行总裁彭淮南指出，近几次全世界发表经济成长率预测，每次都比上一次低，目前看来今年经济成长率最好也顶多是跟去年一样。尤其今年全球贸易成长会低于经济成长，这对台湾不利。

经济日报则引述金融圈主管推测，3月24日召开的央行第一季理监事会，降息讯号相当明确。金融圈原先普遍预期，央行24日将三度降息半码（0.125个百分点），使重贴现率降至1.5%。彭总裁昨日在立法院备询，对景气前景看法保守的一席谈话，让行库主管调整看法，认为在目前全球央行采行降息与负利率趋势下，不排除央行本季将扩大降息幅度至1码。

台湾央行一位官员周二表示，央行将在3月24日召开今年第一季理监事会议。分析师认为，央行应该会再降息半码(0.125个百分点)以刺激经济。台湾央行分别于去年9月及12月各降息半码，目前重贴现率为1.625%。

香港金融管理局（HKMA）宣布，副总裁彭醒棠周五正式退休，由高级助理总裁李达志接手金融基建和货币管理的工作。金管局同时公布管理层分工的调整，将经济研究交由副总裁余伟文负责，余伟文继续负责外事及储备管理。另一位副总裁阮国恒继续专责银行操守、银行政策、银行监理、法规及打击清洗黑钱。

**澳洲**

澳洲央行不为全球的不利形势所动，周二决定连续第10个月维持指标利率不变；尽管意外疲弱的数据暗示，去年底国内经济遭遇逆风。虽然从中国到日本多家央行准备推出更多刺激政策，但澳洲央行在3月会议上仍宣布维持利率在2%不变。尽管放宽政策的可能性依然存在，但声明几乎与之前一成不变，表明央行并不倾向于行动。

澳洲央行周三表示，近期已将5%的净外汇储备投资韩元。该央行在声明中称，韩元的配置与日圆、加元、英镑和人民币一致。澳洲央行持有大约595亿澳元净外汇储备。到目前为止最大的投资是美元，占比55%，而欧元投资占20%。“这项投资将进一步分散央行的外汇储备，”澳洲央行表示。

**其他地区**

巴西央行周三连续第五次将指标利率维持在14.25%不变，虽然通胀飙升，但该央行选择避免给经济带来更多损害。该央行货币政策委员会投票决定维持指标利率在14.25%的近10年高点不变，一如大多数分析师和交易员之前的预期。但决定并非一致通过，两位委员投票赞成升息50个基点。

印尼央行负责货币和经济政策的执行董事Juda Agung表示，在1月和2月共降息两次，每次降息25个基点后，该央行仍有进一步调降指标政策利率的空间。印尼央行目前的指标利率在7.00%，1月通胀年率为4.14%。

Juda Agung还称，印尼央行认为当前卢比汇率令出口具有竞争力，未来可能随资本流入而升值。 (完)

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