《中国报摘》--中国证券报3月3日

* 头版头条:
--两会召开在即，中国证券报社评称，期盼结构性改革持续发力，通过简政放权释放市场活力，激发创业创新动能，让改革红利充分释放出来。
* 其他:
--人社部网站刊登文章称，养老保险基金投资运营后，参保者不必担心自己养老金的按时足额发放会受影响；基金投资运营有利于保障未来的养老金发放。
--国泰君安 副总裁蒋忆明表示，对于两融折算率的调整属于公司商业行为。本着逆周期动态调整的原则，国泰君安已数次进行两融风险指标的调整。
--国家海洋局战略规划与经济司司长张占海表示，下一步要推动建立海洋产业投资基金以及海洋对外投资项目的税收优惠政策，并鼓励和引导国内保险机构开发涉海企业的海外投资风险险种。统计显示，2015年全国海洋生产总值达到64,669亿元人民币，比上年增长7.0%。
--截至3月1日，市场上有净值数据的110只保本基金中，32只基金跌破净值“1”，占到近三成比例。在当前债市收益下行、股市震荡不止、同类基金争相发行的情况下，业内人士认为，保本基金“保本”难度加大，对风险资产的配置将更加谨慎。
--光大银行 公告，中国海运（集团）总公司通过其间接持股子公司OFIL在港交所集中交易购买公司H股股票1,709.3万股。增持后，中海集团间接持有公司A股及H股合计约23.50亿股股份，占公司总股本的5.04%。
--中航动力 、中航动控 、成发科技 最新业务整合进展显示，中国航空发动机集团有限公司将成为三家公司的实际控制人，该公司已经确定董事长等任命人选。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)