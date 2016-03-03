《新兴市场重要经济事件预告》--3月3日-3月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)
3月3日(四)
约翰内斯堡--南非财长戈尔丹在德勤的预算案后简报会演讲(1000)。
伦敦--捷克央行总裁Miroslav Singer在全国资产负债管理(National Asset-Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0800)。
基辅--乌克兰央行货币政策会议(0800)。
3月4日(五)
暂无重要经济事件。
3月7日(一)
华盛顿--世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。
3月9日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布2月议息会议的会议纪录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
3月10日(四)
首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 张若琪 审校 戴素萍)